İHA
Balıkesir'de yaşanan ilginç olay, kameralara yansıdı.
Erdek'te rutin denetim işlerini yapan zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda satış yapan bir seyyar satıcı gördü.
Seyyar satıcının korumasız alanda sattığı balıkların insan sağlığını tehdit ettiği kanaatine varan ekipler, satıcıya işlem yapmak istedi.
ZABITAYA SİNİRLENİNCE TEZGAHI YAKTI
Mert M. adındaki seyyar satıcı ise ekmek parasını kazandığını ancak kimseye zararının olmadığını söyledi.
Zabıta ekiplerinin tezgaha el koyacağını belirtmesi üzerine sinirlenen seyyar satıcı, bir anlık öfke ile seyyar tezgahını ateşe verdi.
O ANLARI KAYDETTİLER
O anlar ise çevredeki vatandaşlarca saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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