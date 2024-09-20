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Balıkesir'de zabıtaya kızan seyyar satıcı tezgahını yaktı

Balıkesir'de zabıtaya kızan seyyar satıcı tezgahını yaktı Erdek'te bir seyyar balık satıcısı, zabıtaların tezgahına el koymasına sinirlenince, tezgahı ateşe verdi. O anlar saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi.