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    Balıkesir'deki çiftlik evi operasyonunda 12 tutuklama

    Edremit ilçesinde kaçırdıkları kadınlara cinsel saldırıda bulunan, esnafı ise haraca bağlayıp para vermeyenlere işkence eden çete üyelerinden 12'si tutuklandı.
    • 21.12.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 19:23
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    Balıkesir'deki çiftlik evi operasyonunda 12 tutuklama

    Balıkesir'de bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kızıın şikayeti üzerine emniyet harekete geçti.

    Esnafı işkence ile haraca bağladılar

    Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurulduğu belirlendi.

    Çete üyelerinin esnafı haraca bağladığı, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptıkları ortaya çıkartıldı.

    12 kişi tutuklandı

    Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17,2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü ve 74 tüfek kartuşu ele geçirilmişti.

    DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 17 kişiden toplam 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Balıkesir deki çiftlik evi operasyonunda 12 tutuklama #1


    Balıkesir deki çiftlik evi operasyonunda 12 tutuklama #2

    Balıkesir deki çiftlik evi operasyonunda 12 tutuklama #3

    Balıkesir deki çiftlik evi operasyonunda 12 tutuklama #4

    Balıkesir deki çiftlik evi operasyonunda 12 tutuklama #5

    Balıkesir deki çiftlik evi operasyonunda 12 tutuklama #6


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