Balıkesir'deki cinayet şüphelisi yakalandı Ay sonunda yaşanan Ergüder Akgün cinayetinde aranan cinayet şüphelisi polisin operasyonu ile yakalandı.

İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ilgili olarak yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde olayı şüphelisi olduğu ileri sürülen Emre G.'nin (28) Edremit'te saklandığı istihbaratına ulaşıldı.

Edremit'te bahse konu ikamette Burhaniye ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli kişi yakalanırken, üzerinden olayda kullanmış olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Olayla ilgili şüpheliyi sakladığı ileri sürülen ikamet sahibi A.Ö. de (56) gözaltına alınarak hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan tahkikat başlatıldı. Yakalanan kişilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan bilindiği üzere, olaydan sonra yoğun bir çalışma başlatan Burhaniye Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri; T.G. (51), R.K. (34), A.K. (41) ve R.Y. (55) gözaltına alındı.

Gözaltındaki 4 kişiden T.G. ve R.K. mahkemece tutuklanırken, A.K. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, olay sırasında silahı kullandığı iddia edilen Emre G. (28) ise aranıyordu.