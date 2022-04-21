Balıkesir'deki dolandırıcılık çetesinin yöntemleri deşifre edildi

Kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalama taktiğiyle 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan çetenin tüm foyası ortaya çıktı.

Balıkesir'de kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayarak bazı kişilerden para aldıkları belirlenen örgüt, polis ekiplerini harekete geçirmişti.

4 uzman personelin 2 aylık takiplerinin ardından Balıkesir ve İstanbul'da operasyonlar düzenlenmiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

5 milyon liralık vurgun

İncelemelerde, örgütün sitelerin birebir aynısını kurdukları ve bu siteleri vatandaşların araması amacıyla sosyal medya üzerinden ilan vererek görünürlüğünü artırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan yaklaşık 2 bin kişiden araç kiralama bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

200 farklı IBAN kullandılar

Ayrıca şüphelilerin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları saptandı.

18 şüpheli tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ederken son olarak örgütün kullandığı yöntemler deşifre edildi.

Çalışanlar birbirlerini tanımıyor

AA'nın haberine göre Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "hücre tipi" örgütlenme yöntemiyle çalışan şebekenin hesaplarını kullandıran elemanlarının, parayı ATM'lerden çeken saha elemanlarının ve çağrı merkezi çalışanlarının birbirini tanımadığı, örgüt yöneticileri ve üyelerinin "kod" isimle irtibat kurdukları ortaya çıkarıldı.

İş yerlerini rezidanslarda oluşturdular

Ayrıca, zanlıların lüks daireler kiraladıkları, yabancı uyruklu kişiler adına alınan telefon hatlarını kullandıkları tespit edildi. Örgütün, kurumsal araç kiralama şirketi görüntüsü verebilmek için İstanbul'un lüks semtlerinde bulunan rezidanslarda 4 çağrı merkezi kurduğu, ofisler oluşturdukları belirlendi.

Adreslere baskın düzenlendi

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sözde çağrı merkezinde çalışanların, örgüt yöneticilerinin kaldığı rezidanslara giderek mağdurlardan alınan ve hesaplarına yatırılan parayı elden teslim ettiği tespitinde de bulundu. Soruşturma kapsamında, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan örgüt yöneticileri ve üyeleri hakkında, ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.