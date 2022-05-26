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    Balıkesir'deki faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı

    Ağılının bahçesinde ölü bulunan 67 yaşındaki adamın cinayetiyle ilgili çalışmalar sonucu, alkol aldığı bir şahıs tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
    • 26.05.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:45
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    Balıkesir'deki faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayvanlık işiyle uğraşan 67 yaşındaki Hasan Bedri Salepçi, ağıl bahçesinde ölü bulunmuştu.

    Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Salepçi'nin sırtından bıçaklandığı tespit edilerek, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, cinayetin sır perdesini kısa sürede aralayarak faili yakaladı.

    Alkol alırken çıkan arbedede öldürüldüğü öğrenildi

    Kumlubahçe mevkiinde “Sütçü Hasan” olarak tanınan Salepçi’nin olay gecesi, bir şahısla alkol alırken aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

    Balıkesir deki faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı #1

    22 yaşındaki şüpheli suçu itiraf etti

    Cinayetin ardından 4 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, yaptıkları soruşturmaların ardından kaçak durumdaki 22 yaşındaki H.A’nın peşine düştü.
    Kısa bir araştırmanın ardından H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayet zanlısı H.A, suçunu itiraf etti.

    Balıkesir deki faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı #2


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