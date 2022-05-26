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Balıkesir'deki faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı

Balıkesir'deki faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı

Ağılının bahçesinde ölü bulunan 67 yaşındaki adamın cinayetiyle ilgili çalışmalar sonucu, alkol aldığı bir şahıs tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.