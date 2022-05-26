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- Balıkesir'deki faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı
Balıkesir'deki faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı
- 26.05.2022 - 16:30
- Güncelleme : 26.05.2022 - 16:45
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayvanlık işiyle uğraşan 67 yaşındaki Hasan Bedri Salepçi, ağıl bahçesinde ölü bulunmuştu.
Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Salepçi'nin sırtından bıçaklandığı tespit edilerek, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, cinayetin sır perdesini kısa sürede aralayarak faili yakaladı.
Alkol alırken çıkan arbedede öldürüldüğü öğrenildi
Kumlubahçe mevkiinde “Sütçü Hasan” olarak tanınan Salepçi’nin olay gecesi, bir şahısla alkol alırken aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.
22 yaşındaki şüpheli suçu itiraf etti
Cinayetin ardından 4 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, yaptıkları soruşturmaların ardından kaçak durumdaki 22 yaşındaki H.A’nın peşine düştü.
Kısa bir araştırmanın ardından H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayet zanlısı H.A, suçunu itiraf etti.