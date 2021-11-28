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    Balıkesir'deki kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

    Dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, dolmuşta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 09:20
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    Balıkesir'deki kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 T 3190 plakalı dolmuş taksi ile 10 ADY 671 plakalı otomobil Edremit Otogar kavşağında çarpıştı.

    Kazada dolmuşta bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar Y.T., U.T., S.D. ve A.Y’ye 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti.

    GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Yaralılar ayakta tedavi edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

    Balıkesir deki kazada 1 i çocuk 4 kişi yaralandı #1

    Balıkesir deki kazada 1 i çocuk 4 kişi yaralandı #2

    Balıkesir deki kazada 1 i çocuk 4 kişi yaralandı #3

    Balıkesir deki kazada 1 i çocuk 4 kişi yaralandı #4

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