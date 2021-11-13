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    Balıkesir'deki kazada dede ve torun hayatını kaybetti

    Lise öğrencisi Arda Alef yarıyıl tatili için dedesini ziyaret etmek için yola çıktı. Yolda buluşan dede ve torun, otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.11.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 09:25
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    Balıkesir'deki kazada dede ve torun hayatını kaybetti

    Balıkesir'de lise 2'nci sınıf öğrencisi Arda Alef, okullarının yarıyıl tatiline girmesiyle, Gönen'de yaşayan dedesini ziyaret etmek için yola koyuldu.

    Bandırma- Gönen karayolunda minibüsten inen Arda, dedesi Mimsar Karani (71) ile buluşarak yolun karşısına geçmek istedi.

    OTOMOBİL ÇARPTI

    Bu esnada Nedim Odabaş (54) kontrolündeki 34 JAW 65 plakalı otomobil, dede ve torununa çarptı.

    Balıkesir deki kazada dede ve torun hayatını kaybetti #1

    OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

    Olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde dede ve torunun yşamını yitirdiğini belirledi.

    Yapılan incelemenin ardından dede ve torunun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Balıkesir deki kazada dede ve torun hayatını kaybetti #2

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Kaza sonrası şok geçiren sürücü Odabaş vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilirken, Nedim Odabaş gözaltına alındı.

    Balıkesir deki kazada dede ve torun hayatını kaybetti #3

    Balıkesir deki kazada dede ve torun hayatını kaybetti #4

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