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Balıkesir'deki kazada dede ve torun hayatını kaybetti

Balıkesir'deki kazada dede ve torun hayatını kaybetti

Lise öğrencisi Arda Alef yarıyıl tatili için dedesini ziyaret etmek için yola çıktı. Yolda buluşan dede ve torun, otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti.