- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'deki masaj salonlarına fuhuş operasyonu
Balıkesir'deki masaj salonlarına fuhuş operasyonu
Masaj salonlarında fuhşa yer verildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.
- DHA
- 08.11.2021 - 14:28
- Güncelleme : 08.11.2021 - 17:34
Balıkesir Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13'ü kadın 15 kişi gözaltına alınarak işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
9 KİŞİ CEZAEVİNDE
Çıkarıldıkları mahkemede toplamda 9 kişi ‘Fuhşa aracılık’ ve ‘Zorla fuhuş yaptırmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.