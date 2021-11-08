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    Balıkesir'deki masaj salonlarına fuhuş operasyonu

    Masaj salonlarında fuhşa yer verildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 17:34
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    Balıkesir'deki masaj salonlarına fuhuş operasyonu

    Balıkesir Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13'ü kadın 15 kişi gözaltına alınarak işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    9 KİŞİ CEZAEVİNDE

    Çıkarıldıkları mahkemede toplamda 9 kişi ‘Fuhşa aracılık’ ve ‘Zorla fuhuş yaptırmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Balıkesir deki masaj salonlarına fuhuş operasyonu #1

    Balıkesir deki masaj salonlarına fuhuş operasyonu #2

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