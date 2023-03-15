Balıkesir'deki motosiklet hırsızları gözaltına alındı Motosikleti çalan hırsızlar ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Balıkesir'in Hamidiye Mahallesi'nde hırsızlık olayı yaşandı.

Sanayi bölgesine doğru siyah renkli motosiklet üzerinde şüpheli şahıslar olduğu yönünde ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Motosiklet hırsızları gözaltına alındı

Yapılan incelemede 10 DCJ 84 plakalı motosikletin gece Kadıköy Şeyh Muhittin Caddesi'nden çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Yusuf D. (22) ile Çağdaş K. (33) isimli kişiler gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan kişilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.