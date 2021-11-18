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- Balıkesir'deki patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Balıkesir'deki patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Patenli iki gencin halk otobüsünün arkasına asılarak gittiği anlar görenleri hayrete düşürdü.
- İHA
- 18.11.2021 - 10:43
- Güncelleme : 18.11.2021 - 11:43
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, halk otobüsünün arkasına asılan iki genç dikkat çekti.
PATENLİLERİN TEHLİKELİ EĞLENCELERİ
Ayaklarında tekerlekli pateni olan 2 kişinin, şehir içindeki otobüsün arkasına tutunarak gittiği anlar yürekleri ağza getirdi.
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir'deki patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu