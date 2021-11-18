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    Balıkesir'deki patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

    Patenli iki gencin halk otobüsünün arkasına asılarak gittiği anlar görenleri hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 11:43
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    Balıkesir'deki patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, halk otobüsünün arkasına asılan iki genç dikkat çekti.

    PATENLİLERİN TEHLİKELİ EĞLENCELERİ

    Ayaklarında tekerlekli pateni olan 2 kişinin, şehir içindeki otobüsün arkasına tutunarak gittiği anlar yürekleri ağza getirdi.

    Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.

    Balıkesir'deki patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

    Balıkesir deki patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu #1

    Balıkesir deki patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu #2

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