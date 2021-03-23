- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'e sığınan 36 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'e sığınan 36 kaçak göçmen kurtarıldı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan ve botun arıza yapmasıyla mahsur kalan 36 kaçak göçmen, Pınar Adası'ndan alındı.
- DHA
- 23.03.2021 - 12:16
- Güncelleme : 23.03.2021 - 12:22
Balıkesir'in Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak göçmenleri fark etti.
Ekipler, Pınar Adası'na sığınan 36 kaçak göçmeni, kurtardı.
LASTİK BOTLARI ARIZA YAPTI
Kaçak göçmenlerin, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için bindikleri lastik botun arıza yapması üzerine Pınar Adası’na çıktıkları öğrenildi.
İŞLEM YAPILDI
Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.