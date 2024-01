ANKA

Son dönemde giyim sektöründe fiyatı en çok artan ürünlerin başında ayakkabılar geliyor.

Ayakkabı fiyatlarının artması ile birlikte insanlar, ayakkabıları daha özenli kullanmaya ve tamir ettirmeye başladı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 45 yıldır ayakkabı tamirciliği ve üretimi yapan Süleyman Karaçoban, sektördeki değişimi aktarırken son yıllarda tamir işlerinde büyük artış yaşandığını söyledi.

"Yeni ayakkabı siparişleri durdu"

Süleyman Karaçoban, fiyatların çok artması üzerine yeni ayakkabı siparişi olmadığını söyledi.

İlkokulu bitirdikten sonra ayakkabıcı çırağı olarak mesleğe başladığını anlatan 59 yaşındaki Karaçoban, tamir işlerine yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Sabahtan akşama çalışmaya rağmen tamire yetişemediklerini belirten Karaçoban, şunları söyledi:

"Bir dakika boş vaktimiz yok"

İlkokulu bitirince bu mesleğe başladım. Hemen hemen bu meslekte 45 senedir çalışıyorum. Biz aynı zamanda yeni ayakkabı imalatçısıyız fakat gördüğünüz gibi rafımızda yeni ayakkabı siparişi de durdu. Artık milletin alım gücü kalmadı. Tamirat dersen her taraf tamirat dolu.



Yetiştiremiyoruz. Sabahtan akşama kadar bir dakika boş bir vaktimiz yok. Bir de elaman bulamıyoruz. Eskisi gibi istek yok. Çırak bulamıyoruz. Kendimiz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor.



Yani belirli bir yere kadar fakat bu çalışmayı vücut da kaldırmıyor. Kesinlikle bu işe bir çözüm bulunması lazım. Yeni ayakkabı da yapıyorum ben. Dediğim gibi alan yok ama eski her gün her taraf tıklım tıklım. Elaman bulamadığımız için bu işin çok zorluğunu çekiyoruz.