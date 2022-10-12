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    Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı

    Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının onarılması için tadilat başladı.
    • 12.10.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:26
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    Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilmişti.

    Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

    Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı rapor hazırlamıştı.

    Yangının çıkış nedeni belirlenemedi

    Raporda, yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

    Tadilat çalışmaları başladı

    Yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda tadilat başladı. İlk aşamada çatı ile binanın birleşecek olan kısımlarında beton dökme çalışmaları yapılıyor.

    DHA'nın haberine göre, tadilat çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

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