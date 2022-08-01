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    Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef olurken, 300 adet saman balyası ile 3 ton buğday ve mısır ezmesi de zarar gördü.
    • 01.08.2022 - 21:47
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    Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

    Balıkesir'in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde 1582. Sokak ile 1621. Sokağın kesiştiği bölgedeki bir ahırda yangın meydana geldi.

    Çıkan yangında 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 300 adet saman balyası, 3 ton buğday ve mısır ezmesi de zarar gördü.

    İtfaiye ekipleri sevkedildi

    Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

    İHA'nın haberine göre, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu #1

    Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu #2

    Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu #3

    Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu #4

    Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu #5

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