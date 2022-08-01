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Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

Bandırma’da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef olurken, 300 adet saman balyası ile 3 ton buğday ve mısır ezmesi de zarar gördü.