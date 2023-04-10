İHA
Balıkesir-Bandırma çevreyolunda yeni yapılan üst geçitte otomobil sürücüsü 18 yaşındaki Mahmut Karataş, yağışlı havanın yolu kayganlaştırması sebebiyle virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru 25 metre uzağa uçtu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Yola savrulan parçalar toplandı
Yola savrulan otomobile ait parçalar trafiğin akışını engellerken Karayolları ekipleri, asfaltı temizleyerek trafiğin tekrar açılmasını sağladı.