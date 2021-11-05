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- Bandırma’da okul servisi devrildi: 11 yaralı
Bandırma’da okul servisi devrildi: 11 yaralı
Beş kırsal mahallenin öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, bir başka minibüs ile çarpışması sonucu yan yattı. Kazada 11 öğrenci yaralandı.
- İHA
- 05.11.2021 - 11:15
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı mahallelerinin öğrencilerini taşıyan Nihat K. idaresindeki minibüs, başka bir minibüs ile çarpıştı.
11 ÖĞRENCİ YARALANDI
Meydana gelen kazada, isimleri belirlenen Baran Y., Enes B., Umut S., Arda B., Emine K. Beren G., Sude N., Seyit Ali B. ve Bilal E. yaralandı.
Yaralı öğrenciler ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.