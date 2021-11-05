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Bandırma’da okul servisi devrildi: 11 yaralı

Bandırma’da okul servisi devrildi: 11 yaralı

Beş kırsal mahallenin öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, bir başka minibüs ile çarpışması sonucu yan yattı. Kazada 11 öğrenci yaralandı.