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    Bandırma’da okul servisi devrildi: 11 yaralı

    Beş kırsal mahallenin öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, bir başka minibüs ile çarpışması sonucu yan yattı. Kazada 11 öğrenci yaralandı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 11:15
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    Bandırma’da okul servisi devrildi: 11 yaralı

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı mahallelerinin öğrencilerini taşıyan Nihat K. idaresindeki  minibüs, başka bir minibüs ile çarpıştı.

    11 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Meydana gelen kazada, isimleri belirlenen Baran Y., Enes B., Umut S., Arda B., Emine K. Beren G., Sude N., Seyit Ali B. ve Bilal E. yaralandı.

    Yaralı öğrenciler ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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