Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 organizatör tutuklandı.

Denizli'de emniyet güçlerince yapılan son denetimlerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve aynı yöntemle Muğla üzerinden yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler ve bu kişilere yardım eden organizatörler yakalandı.

35 göçmen sınır dışı edilecek

İHA'nın haberine göre; işlemleri tamamlan 35 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

5 organizatör hakkında ise "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

5 organizatör cezaevine gönderildi

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen organizatörler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.