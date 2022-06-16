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    Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı

    Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 organizatör tutuklandı.
    • 16.06.2022 - 11:25
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    Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı

    Denizli'de emniyet güçlerince yapılan son denetimlerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve aynı yöntemle Muğla üzerinden yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler ve bu kişilere yardım eden organizatörler yakalandı.

    35 göçmen sınır dışı edilecek

    İHA'nın haberine göre; işlemleri tamamlan 35 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    5 organizatör hakkında ise "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

    5 organizatör cezaevine gönderildi

    Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen organizatörler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı #1

    Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı #2


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