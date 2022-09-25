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    Bangladeş’te bot kazası: 24 ölü

    Karatoya Nehri'nde botun batmasıyla 24 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
    • 25.09.2022 - 17:24
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    Bangladeş’te bot kazası: 24 ölü

    Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde, yerel saatle 15.00 sıralarında içinde kadın ve çocukların da bulunduğu bot battı.

    Açıklama yapan polis Sujan Kumar 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin kaybolduğunu duyurdu. 17 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

    Teknede 70-80 kişinin bulunduğu öğrenildi

    İHA’nın haberine göre; Boda bölge yöneticisi Soleman Ali tarafından yapılan açıklamada, botta 70 ila 80 kişinin bulunduğu ve yolcuların Badeshwari Tapınağı'na doğru yola çıktıkları belirtildi. Ali, iskeleden ayrıldıktan kısa bir süre sonra sallanmaya başlanan teknenin battığını söyledi.

    Bangladeş’te bot kazası: 24 ölü VİDEO

    Bot kapasitesi aşıldı

    Kimlik tespitinin ardından cenazelerin ailelere teslim edileceğini ifade eden Ali ayrıca, bölge yönetiminin zarar gören ailelere 20 bin taka vereceğini de sözlerine ekledi.

    Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde botun kapasitesinden çok daha fazla yolcu ile dolu olduğu görüldü.

    Bangladeş’te bot kazası: 24 ölü #1


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