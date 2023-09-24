Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

İHA

Teröre ve teröriste geçit yok...

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor.

Sayıları giderek azalan teröristle yönelik kahraman Mehmetçik, mücadelesinden bir an olsun vazgeçmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda bir başarılı haberi daha duyurdu.

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

O duyuru şu ifadelerle açıklandı;

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)