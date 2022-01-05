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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.