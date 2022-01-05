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    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    MSB'den yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 05.01.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 10:36
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    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 terörist öldürüldü.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada ise  "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü #1


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