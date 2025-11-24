Bartın'da devrilen otomobilde eşiyle can verdi

- Bartın'da Murat Soyöz'ün kullandığı otomobil, kaygan yolda dereye devrildi.
- Kazada Murat Soyöz ve eşi Gülizar Soyöz boğularak yaşamını yitirdi, komşuları Gülfidan Öncü ağır yaralandı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'da korkunç kaza...
Bartın-Arıt yolu Okçular mevkisinde Murat Soyöz yönetimindeki otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi.
EŞİYLE BOĞULDU
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün boğuldukları belirlendi.
KOMŞULARI AĞIR YARALANDI
Otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü ise kazada ağır yaralandı.
Yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.