DHA

İnkumu bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar dehşeti yaşattı.

Saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1'i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu.

Aile kurtarıldı

Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Tekne kıyıya alındı

Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen de halatla kıyıya çekildi.

Bartın'da gezi teknesi alabora oldu; 6 kişilik aile kurtarıldı #1
Bartın'da ailenin bulunduğu tekne alabora oldu: Kurtarılma anı kamerada