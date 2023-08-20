Bartın'da ailenin bulunduğu tekne alabora oldu: Kurtarılma anı kamerada İnkumu beldesindeki dalgalar nedeniyle 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi ters döndü. Cankurtaran tarafından kurtarılan ailenin o anları kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Bartın İnkumu bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar dehşeti yaşattı. Saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1'i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu. Aile kurtarıldı Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Tekne kıyıya alındı Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi.