Bartın'da ailenin bulunduğu tekne alabora oldu: Kurtarılma anı kamerada

DHA
Bartın İnkumu bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar dehşeti yaşattı.
Saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1'i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu.
Aile kurtarıldı
Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı.
O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Tekne kıyıya alındı
Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi.