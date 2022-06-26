Bartın'da aşırı yağış dereleri taşırdı

Bartın şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ile tarım arazisini su baskını yaşandı.

Bartın'da şehir merkezi ile ilçelerde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Potbaşı ve Muratbey köylerindeki dereler taştı.

Derelerin taşması ile Bartın-Karabük yolu su altında kaldı. Kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, köylerdeki bazı evler ile tarım arazilerini su bastı.

Epçiler köyünde de yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Köye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderildi, inceleme yapıldı.

6 ev tahliye edildi

Dere kenarındaki 6 ev için tahliye kararı verildi. Kumluca ve Hasankadı beldelerinde de sağanak yağış etkili oldu.

Derelerdeki su seviyesi yükselerek, risk oluşturmaya başladı. Bartın Valiliği ile ilçe belediyeler sel ve su baskınlarına karşı uyarırken, bölgede yağışın sürdüğü bildirildi.





































