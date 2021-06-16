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    Bartın’da başı plastik kutuya sıkışan kediyi, vatandaşlar kurtardı

    Başını plastik kutuya sıkıştıran kedinin imdadına vatandaşlar koştu. Plastik kutudan kurtulan kedi, koşarak bölgeden uzaklaştı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 17:29
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    Bartın’da başı plastik kutuya sıkışan kediyi, vatandaşlar kurtardı

    Bartın’ın Amasra’ya bağlı Tarlaağzı köyünde ikamet eden Yasemin Günay, evinin önünden gelen kedi sesleri üzerine dışarı çıktı.

    Etrafa bakınmaya başlayan Günay, bir kediyi başı plastik kutuya sıkışmış bir halde gördü.

    Sağa sola koşturan kedinin yardımına, Günay ve çevredeki vatandaşlar yetişti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kedinin çaresiz anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

    Yapılan iş birliği ile plastik kutu kedinin başından çıkarıldı.

    Özgürlüğüne kavuşan kedi, bölgeden koşarak uzaklaştı.

    Bartın’da başı plastik kutuya sıkışan kediyi, vatandaşlar kurtardı VİDEO



    Bartın’da başı plastik kutuya sıkışan kediyi, vatandaşlar kurtardı #1

    Bartın’da başı plastik kutuya sıkışan kediyi, vatandaşlar kurtardı #2

    Bartın’da başı plastik kutuya sıkışan kediyi, vatandaşlar kurtardı #3

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