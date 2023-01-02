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    Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı

    Buzlanmadan dolayı yaşanan kazaya müdahale için gelen ekiplerin aracına, başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.
    • 02.01.2023 - 11:16
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:17
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    Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı

    Bartın’da saat 09.00 sıralarında, Karabük yönüne giden Gökhan Gökkaya'nın kullandığı otomobil, Kirazlıköprü tünel çıkışında buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

    Otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

    İhbar üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.

    Buzlanma, bir kazayı daha getirdi

    Ekipler kaza yerinde işlem yaparken Besim Coşkun idaresindeki başka bir araç da buzlanma nedeniyle kayarak ekip aracına arkadan çarptı. 2 otomobil sürücüsü, yaralanmadan kurtuldu.

    Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı #1

    Polisler, kazayı hafif yaralı atlattı

    DHA’nın haberine göre; araçta bulunan trafik polisleri S.Ç. ve K.K. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    2 polis, ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı VİDEO

    Soruşturma başlatıldı

    Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı #2

    Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı #3

    Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı #4


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