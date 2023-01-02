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- Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı
Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı
- 02.01.2023 - 11:16
- Güncelleme : 02.01.2023 - 11:17
Bartın’da saat 09.00 sıralarında, Karabük yönüne giden Gökhan Gökkaya'nın kullandığı otomobil, Kirazlıköprü tünel çıkışında buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.
Buzlanma, bir kazayı daha getirdi
Ekipler kaza yerinde işlem yaparken Besim Coşkun idaresindeki başka bir araç da buzlanma nedeniyle kayarak ekip aracına arkadan çarptı. 2 otomobil sürücüsü, yaralanmadan kurtuldu.
Polisler, kazayı hafif yaralı atlattı
DHA’nın haberine göre; araçta bulunan trafik polisleri S.Ç. ve K.K. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
2 polis, ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bartın’da buzdan kayan otomobil, ekip aracına çarptı VİDEO
Soruşturma başlatıldı
Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.