Bartın'da çevre kirliliğine neden olan kurumlara ceza yağdı

Bartın'daki çöp dağları büyük tepkiye neden oldu.
Kentte İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası dolunca çöpler, Bartın Irmağı kenarındaki depolama alanına giden yola dökülmeye başlandı.
Yolun 800 metrelik bölümü çöple kaplanırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
6,5 MİLYON TL CEZA
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bartın ili şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplere ilişkin başlattığımız incelemeler sonucu Çevre Kanunu'na istinaden; Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 54'er TL olmak üzere toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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