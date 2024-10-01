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Bartın'da çevre kirliliğine neden olan kurumlara ceza yağdı

Bartın'da çevre kirliliğine neden olan kurumlara ceza yağdı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın'da çöp döküm sahasına giden yola atık bıraktığı belirlenen İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uyguladı.