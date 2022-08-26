Bartın'da cinsel görüntülerle şantaj yapan şahıslara operasyon

Sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantaj yapan 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da cinsel içerikli görüntülerle şantaj yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı, sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunanlarla ilgili başlattığı soruşturmayı titizlikle yürüttü.

6 kişiye gözaltı

İstanbul'da da yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri Ç.A., M.C.C., Ç.K., T.F., B.C. ve K.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin kadın olduğu öğrenildi.

Şantaj karşılığı para aldılar

Şebeke üyesi kadınların, sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ettiği, bu görüntülerle şantaj yaparak para aldıkları ve para karşılığı bir yerel gazetecinin darbedilmesi olayına karıştıkları tespit edildi.

4 kişi adliyeye sevk edildi

B.C. ve K.G. emniyetteki sorgulamaların ardından serbest kalırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Ç.A., M.C.C ve Ç.K., 'kasten adam yaralama, yağma, şantaj, tehdit ve hakaret' suçlarıyla tutuklandı, T.F. ise adli kontrolle serbest kaldı.





