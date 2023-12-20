Bartın'da cinsel istismar davası: Sanığın sözleri tepki çekti 12 yıl önce N.Ü.'nün kendisini istismar ettiğini söyleyen İ.D., sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında yaşadıklarını anlattı. 8 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını belirten İ.D., "Bana sürekli hediye almak istiyordu, para vermek istiyordu. Bana, 'Seninle büyüyünce evleneceğim.' Bunları kimseye anlatma diyordu" dedi.

DHA

Bartın'da oturan İ.D. (20), 8 yaşında köydeki komşuları N.Ü. tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

Bunun üzerine ailesi, 2 önce jandarmaya gidip, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınıp, suçlamaları eddeden N.Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

N.Ü. hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Köyde, evde yalnızken N.Ü. geldi ve bana cinsel istismarda bulundu"

İddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ikinci duruşmasına, İ.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık N.Ü. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada dinlenen İ.D., "Şu anda 20 yaşındayım. Bu olaylar, 7-8 yaşındayken başladı ve 2-3 yıl sürdü. Köyde, evde yalnızken N.Ü. geldi ve bana cinsel istismarda bulundu. Bu durumlar, evde yalnız olduğum zamanlarda oluyordu ve 2-3 yıl sürdü. Ben de bunları yaşadıktan sonra okuldan soğudum. Ergenlik döneminde de yaşadıklarımı daha iyi anladım. Bu olayı unutamadığım için bunu aileme anlattım ve şikayetçi oldum." dedi.

"Seninle büyüyünce evleneceğim diyordu: Bunları 11-12 yaşına kadar yaptı"

İ.D., N.Ü.'nün kendisine sürekli hediyeler aldığını da belirterek, "Bana sürekli hediye almak istiyordu, para vermek istiyordu. Bana, 'Seninle büyüyünce evleneceğim.' Bunları kimseye söyleme diyordu. Bana bunları, 11-12 yaşına kadar yaptı. N.Ü.'den şikayetçiyim." diye konuştu.

N.Ü.'nün avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

"İftira atıyor"

Avukat, İ.D.'nin erkek arkadaşı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiğini, müvekkiline iftira attığını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)