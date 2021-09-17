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- Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı
Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı
Kurtköy köyünde organize sanayi bölgesinde bulunan demir-çelik fabrikasında, hurda demirlerin eritildiği kazanda bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Kazan etrafındaki 5 işçi yaralandı.
- DHA
- 17.09.2021 - 09:38
- Güncelleme : 17.09.2021 - 10:17
Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Kurtköy köyünde, organize sanayi bölgesinde bulunan demir-çelik fabrikasında, saat 07.30 sıralarında fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Yaşanan patlama büyük gürültüye neden oldu.
Patlama sırasında kazanın etrafında çalışan 5 işçi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı ViDEO