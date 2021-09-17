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    Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı

    Kurtköy köyünde organize sanayi bölgesinde bulunan demir-çelik fabrikasında, hurda demirlerin eritildiği kazanda bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Kazan etrafındaki 5 işçi yaralandı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 10:17
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    Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı

    Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Kurtköy köyünde, organize sanayi bölgesinde bulunan demir-çelik fabrikasında, saat 07.30 sıralarında fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

    Yaşanan patlama büyük gürültüye neden oldu.

    Patlama sırasında kazanın etrafında çalışan 5 işçi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    5 işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı ViDEO

    Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı #1

    Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı #2

    Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı #3

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