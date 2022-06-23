Deniz kıyısında balık tutarken suya düşen Engin Bilgin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken o anlar kayıt altına alındı.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki deniz kıyısında balık tutan 48 yaşındaki Engin Bilgin, üstüne dalgaların gelmesiyle birlikte bir anda suya düştü.

Kendi çabalarıyla karaya çıkamayan Bilgin, bölgedeki diğer balık tutan vatandaşlara seslenerek yardım çağrısında bulundu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botlar yönlendirildi.

Vatandaşlar telefon ışıklarıyla ekipleri yönlendirdi

Botların bölgeye yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla ekipleri Bilgin’in bulunduğu bölgeye yönlendirdi.

Bartın'da denizdeki yaşam mücadelesi ViDEO

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Yarım saatten fazla bir süre dalgaların arasında hayatta kalma mücadelesi veren Bilgin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınmasının ardından Amasra Limanı'na getirildi.

Limanda hazır bekleyen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bilgin, daha sonra Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumu iyi

İHA'nın haberine göre; Bilgin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.



