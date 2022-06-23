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    Bartın'da denizdeki yaşam mücadelesi

    Deniz kıyısında balık tutarken suya düşen Engin Bilgin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken o anlar kayıt altına alındı.
    • 23.06.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:30
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    Bartın'da denizdeki yaşam mücadelesi

    Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki deniz kıyısında balık tutan 48 yaşındaki Engin Bilgin, üstüne dalgaların gelmesiyle birlikte bir anda suya düştü.

    Kendi çabalarıyla karaya çıkamayan Bilgin, bölgedeki diğer balık tutan vatandaşlara seslenerek yardım çağrısında bulundu.

    Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botlar yönlendirildi.

    Vatandaşlar telefon ışıklarıyla ekipleri yönlendirdi

    Botların bölgeye yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla ekipleri Bilgin’in bulunduğu bölgeye yönlendirdi.

    Bartın'da denizdeki yaşam mücadelesi ViDEO

    Bartın da denizdeki yaşam mücadelesi #1

    Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

    Yarım saatten fazla bir süre dalgaların arasında hayatta kalma mücadelesi veren Bilgin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınmasının ardından Amasra Limanı'na getirildi.

    Limanda hazır bekleyen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bilgin, daha sonra Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre; Bilgin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

    Bartın da denizdeki yaşam mücadelesi #2

    Bartın da denizdeki yaşam mücadelesi #3

    Bartın da denizdeki yaşam mücadelesi #4


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