DHA
Bartın'nın Kurucaşile ilçesinde O.F. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü.
Suya gömülen otomobilin sürücüsü araçtan çıktıktan sonra yüzerek karaya çıktı.
SÜRÜCÜ TEDBİR AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
O.F., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilin vinçle denizden çıkartılacağı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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