Bartın'da düğün konvoyunda ateş eden magandaya para cezası Düğün konvoyundaki aracın camından pompalı tüfeği çıkararak havaya 3 el ateş eden maganda, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Magandaya 2 bin 864 TL para cezası kesildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Düğün magandaları ile mücadele yurt genelinde devam ediyor. Bartın'da Kurtköy yönüne giden düğün konvoyundaki 74 BS 476 plakalı otomobilin sürücüsünün yanında oturan EÖ., aracın camından pompalı tüfekle havaya rastgele 3 el ateş açtı. Jandarma, magandayı yakaladı O anlar yoldan geçen başka bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri, E.Ö.'yü gözaltına aldı. Para cezası kesildi E.Ö.'ye 2 bin 864 lira idari para cezası kesilirken, hakkında genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldı.