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    Bartın'da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi

    Cezaevinden adli kontrolle çıkan eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi yürekleri dağladı. Annelerinin tabutuna sarılan kızlar "Anne bizi bırakma. Biz sensiz duramayız" diyerek ağladı.
    • 10.09.2022 - 16:19
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    Bartın'da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi

    Dün öğle saatlerinde kadın cinayeti yaşandı.

    Görüntülerin adrsi bu kez Bartın...

    2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararı ile çıkan Metin Ar, ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen eşi Arzu Ar’ı takibe aldı.

    Defalarca kez bıçakladı

    Bir süre sonra 10 yaşındaki kızı Cemre Ar ile birlikte yürüyen genç kadının karşısına çıktı.

    Çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, eşi tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı.

    Bartın'da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi VİDEO

    Bartın da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi #1

    Hayatını kaybetti

    Genç kadın kanlar içinde yerde kalırken, çevredeki vatandaşlar ise şahsı yakalayarak darbetti.

    Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen saldırgan eş ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Bartın da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi #2

    "Anne bizi bırakma"

    Arzu Ar'ın cenazesi sabah saatlerinde babasının evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, genç kadının kızları Cemre ve Alara annelerinin tabutuna sarıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; cenazede "Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız" diyerek gözyaşı döken çocuklar yürekleri dağladı.

    Ar’ın cenazesi, Geriş Camii’nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

    Bartın da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi #3

    Bartın da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi #4

    Bartın da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi #5


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