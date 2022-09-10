Bartın'da eşi tarafından katledilen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi

Cezaevinden adli kontrolle çıkan eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi yürekleri dağladı. Annelerinin tabutuna sarılan kızlar "Anne bizi bırakma. Biz sensiz duramayız" diyerek ağladı.

Dün öğle saatlerinde kadın cinayeti yaşandı.

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2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararı ile çıkan Metin Ar, ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen eşi Arzu Ar’ı takibe aldı.

Defalarca kez bıçakladı

Bir süre sonra 10 yaşındaki kızı Cemre Ar ile birlikte yürüyen genç kadının karşısına çıktı.

Çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, eşi tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı.

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Hayatını kaybetti

Genç kadın kanlar içinde yerde kalırken, çevredeki vatandaşlar ise şahsı yakalayarak darbetti.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen saldırgan eş ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"Anne bizi bırakma"

Arzu Ar'ın cenazesi sabah saatlerinde babasının evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, genç kadının kızları Cemre ve Alara annelerinin tabutuna sarıldı.

İHA'nın aktarımına göre; cenazede "Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız" diyerek gözyaşı döken çocuklar yürekleri dağladı.

Ar’ın cenazesi, Geriş Camii’nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.