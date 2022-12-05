Bartın’da eşinin öldürdüğü Vasfiye’nin yürek burkan paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde eşi tarafından katledilen Vasfiye’nin, bir haberin altına yaptığı yorum dikkat çekti. Vasfiye’nin, “Benim sonum da o kadın gibi” yazdığı görüldü.

Bartın’da yaşayan Aslan Çelikok, önceki gece saat 02.00 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi’ndeki 3 katlı evin en alt katında 5 yaşındaki oğlu ile oturan Vasfiye Çelikok’un yanına geldi.

Vasfiye ve Aslan Çelikok, evin salonunda tartışmaya başladı.

20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine 30 yaşındaki Aslan Çelikok, yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı.

Kanlar içinde kalan 38 yaşındaki kadının çığlıklarını, komşular duydu.

Bunun üzerine durum hemen 112'ye bildirildi.

Katil ağabeyinin evinde yakalandı

Eve gelen sağlık ekibi, Vasfiye Çelikok’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cinayetin ardından kaçan Aslan Çelikok ise Çaydüzü Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinde saklanırken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuk ise koruma altına alındı.

“Onu bir hafta önce öldürecekti”

Aslan Çelikok’un, eşi Vasfiye Çelikok’u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, “Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip, eşini rahatsız ediyordu. Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı ama adam sürekli eve gelip, ‘Ben artık çalışacağım size sarılacağım’ diyordu. Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, ‘Ben onu asla eve almam benim hayatım tehlikede’ dedi.” diye konuştu.

Köyünde toprağa verildi

Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürülen Vasfiye Çelikok’un cenazesi, otopsinin ardından Amasra ilçesi Kazpınarı köyündeki babaevine getirildi.

Burada duaların okunmasının ardından cenaze, köy camisine götürüldü.

İkindi namazının ardından Vasfiye Çelikok’un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Aslan Çelikok ise emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

DHA’nın haberine göre Çelikok, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

“Benim sonum da o kadın gibi”

Öte yandan Vasfiye Çelikok’un, eylül ayında Bartın’da Arzu Ar’ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yerel bir internet haber sitesinin sosyal medya paylaşımına yorum yaptığı ortaya çıktı.

Vasfiye Çelikok’un haberin altına, “Benim sonum da o kadın gibi.” yazdığı, nedenini soranlara ise “Daha ne yapayım uzaklaştırma var, darp raporu var, şikayet var ama serbest.” yazdığı görüldü.