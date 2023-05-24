Bartın'da gelininin evine gelen esnafı öldürdü Bartın'da oğlu işteyken üst katında oturan gelininin evine gelen esnafı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

DHA

Bartın'ın Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana gelen olayda, esnaflık yapan 29 yaşındaki Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada 31 yaşındaki T.K.’nin evine gitti.

Bu sırada T.K.'nin alt katta oturan kayınpederi 56 yaşındaki R.K., Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti.

Üst kata çıkan R.K. ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı.

Göğsünden bıçakladı

Tartışma sırasında R.K., Aykut Yıldız’ı göğsünden bıçakladı. Gelen sesler üzerine komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma, R.K. ve gelini T.K.’yi gözaltına aldı.