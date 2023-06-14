Bartın'da hafif ticari araç, yön levhasının direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Bartın'da Kurucaşile- Amasra yolunun Kalaycı köyü kavşağı mevkisinde Kurucaşile istikametinden Amasra istikametine gitmekte olan Erkan Günter yönetimindeki 74 AB 866 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik yön tabelasının direğine çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Özgür Karakırık yaşamını yitirirken, sürücü Erkan Günter ise yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Günter Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada yaşamını yitiren Özgür Karakırık cansız bedeni ise morga konuldu.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.