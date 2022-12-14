Bartın'da hasta oğlunu yalnız bırakmayan babaya acı haber geldi

24 yaşındaki Onur Yorgun'un hastalığı nedeniyle 6 ay boyunca aracında uyuyan baba Yorgun, oğlunun ölüm haberi ile yıkıldı.

Bartın’da yaşayan 24 yaşındaki vertigo teşhisi konulan Onur Yorgun’un yapılan ileri tetkiklerin, vertigo hastalığının beyinde oluşturduğu hasarlardan dolayı Guillain-Barre Sendromuna (GBS) yakalandığı anlaşıldı.

Onur Yorgun, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali oluşturabilen hastalık nedeniyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Babası Ahmet Yorgun ise hastanede yatan oğlunu 6 ay boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı.

145 gün arabada uyudu

Kalacak yeri olmadığı için 145 gün boyunca geceleri hastane otoparkındaki otomobilinde yatan baba Yorgun’a ilk olarak bir hayırsever kullanmadığı evini açtı.

Bolu Valiliğinin devreye girmesiyle baba Yorgun için kalacak yer ayarlandı.





Oğlu kurtarılamadı

145 gün aracında sabahlayan 35 gün ise sıcak bir ortamda kalarak tedavi süreci boyunca oğlunun yanında olan baba Ahmet Yorgun oğlunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşadı.

"Yeni düştü kalbi. Oğlumuzu kaybettik"

Baba Yorgun yaşadığı süreci anlatarak, “145 gün aracımda yattım. Daha sonra devletimiz bize sosyal hizmetlerden yer buldu. Onların sayesinde diğer günlerimizi orada geçirerekten tedavimiz devam etti ama sonuç alamadık. Haliyle yenik düştü kalbine. Uzun süre hastanede mescitte ya da kantinde kalıyorduk. Akşamları da devlet yer buluncaya kadar arabada kalmıştık 145 gün. Onun akabinde sağ olsunlar bizi yerleştirdiler sonra da sıcak bir yerde kaldık. Allah razı olsun Bolu Valiliğinden, sosyal hizmetlerinden. Orada ki duyarlı vatandaşlardan, hepsinden Allah razı olsun ama yeni düştü kalbi. Oğlumuzu kaybettik” dedi.





Son yolculuğuna uğurlandı

Onur Yorgun için Bartın’ın Sipahiler köyünde cenaze töreni düzenlendi. İlk olarak evinin önünde helallik alınan Yorgun’un cenazesi daha sonra Sipahiler camiine getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yorgun’un cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.



