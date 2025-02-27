Bartın'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İHA
Bartın'ın Çatmaca mevkiinde seyir halinde bulunan ve hasta taşıyan T.V. idaresindeki ambulans, B.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları E.M.A., T.Y., ambulansta bulunan hasta G.P.D., refakatçisi C.E., otomobil sürücüsü, otomobilde bulunan B.K. ve H.Ö. yaralandı.
Sağlık görevlileri kazanın ardından ambulansta bulunan hasta, refakatçi ile otomobildeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken yola saçılan araç parçaları ise ekipler tarafından temizlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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