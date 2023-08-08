Bartın’da havaya ateş açan maganda yakalandı Düğün konvoyunda otomobilinden tabancayla havaya ateş eden maganda, jandarma tarafından gözaltına alındı. 5 bin 250 TL idari para cezası verilen sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Yine bir maganda eline silahını aldı, etrafa korku saldı… Önceki akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Kurtköy mevkisinde düğün konvoyunun arkasında seyreden 74 DA 677 plakalı otomobilin sürücüsü, havaya rastgele 5 el ateş etti. Bu sırada sürücünün yanındaki kişi de, cep telefonuyla video çekti. Maganda sürücü yakalandı Otomobilden havaya ateş edilmesi yoldan geçen başka bir araçta yolculuk yapanlar tarafından da cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, otomobilin sürücüsü T.K.'yi gözaltına aldı. 5 bin 250 TL idari para cezası verildi T.K.'nin kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu. Jandarma tarafından ifadesi alınan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 bin 250 TL idari para cezası verildi. T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.