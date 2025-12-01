Bartın'da jandarma personeli, şehit babasına yazdığı cezayı kendi ödedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bartın’ın Kozcağız beldesinde denetim yapan jandarma trafik ekipleri, hatalı park edilen 74 AV 334 plakalı araca 993 TL ceza kesti. Ceza makbuzunu dolduran trafik jandarması Y.Ş., aracın sahibinin 1994’te Bingöl’de şehit düşen Jandarma Komando Er Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez olduğunu öğrenince duygusal anlar yaşadı.

"SİZ EVLADINIZI VERDİNİZ, BİZ SİZİN HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ"

Mesaisinin ardından şehit babasının kapısını çalan Y.Ş., cezanın görev gereği yazıldığını ancak gönlünün rahat etmediğini belirtti. Şehit babasına, “Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz” diyerek cezayı kendi cebinden ödemek istediğini söyledi. Önce kabul etmek istemeyen Ali Dönmez, jandarma personelinin ısrarıyla ikna oldu.

ŞEHİT BABASI: "YÜREĞİME DOKUNAN BİR DAVRANIŞ"

Kısa süreli park nedeniyle ceza aldığını belirten Ali Dönmez, Y.Ş.’nin davranışının kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

“Devletimizin, evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor” diyen Dönmez, jandarma personeline teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Y.Ş., güçlükle ikna ettiği şehit babasından ceza makbuzunu aldı ve ödemeyi kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi.