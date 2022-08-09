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    Bartın'da kaldırımda yürüyen kadına bagaj kapağı çarptı

    Yolda ilerleyen otobüsün bir anda açılan bagaj kapağı, kaldırımda yürüyen yayaya vurdu. Düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 09.08.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 12:35
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    Bartın'da kaldırımda yürüyen kadına bagaj kapağı çarptı

    Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'ndeki kaldırımda yürüyen kadın korku dolu anlar yaşadı.

    23 yaşındaki H.A. isimli kadına, seyir halindeki özel halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağı çarptı.

    Genç kadın hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın aktarımına göre bu esnada H.A., yola düşerek yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, H.A.'yı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Kaza anı kamerada

    Otobüs şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Bartın'da kaldırımda yürüyen kadına bagaj kapağı çarptı VİDEO

    Bartın da kaldırımda yürüyen kadına bagaj kapağı çarptı #1

    Bartın da kaldırımda yürüyen kadına bagaj kapağı çarptı #2

    Bartın da kaldırımda yürüyen kadına bagaj kapağı çarptı #3

    Bartın da kaldırımda yürüyen kadına bagaj kapağı çarptı #4


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