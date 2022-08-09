Yolda ilerleyen otobüsün bir anda açılan bagaj kapağı, kaldırımda yürüyen yayaya vurdu. Düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'ndeki kaldırımda yürüyen kadın korku dolu anlar yaşadı.

23 yaşındaki H.A. isimli kadına, seyir halindeki özel halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağı çarptı.

Genç kadın hastaneye kaldırıldı

DHA'nın aktarımına göre bu esnada H.A., yola düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, H.A.'yı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza anı kamerada

Otobüs şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bartın'da kaldırımda yürüyen kadına bagaj kapağı çarptı VİDEO















