Bartın'da kardeş kavgası! Arsa tartışması kanlı bitti...

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
İki kardeşin tartışması kanlı bitti.
Gece saatlerinde Karaman köyünde balıkçılık yapan 42 yaşındaki Muharrem Kayık, otomobili ile kardeşinin yaşadığı köye geldi.
Arazi meselesi kavgaya dönüştü
2 kardeş, evin önünde arazi meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışmada bir anda nabızlar yükseldi.
Ağabeyine ateş etti
Sözlü tartışmanın kavgaya dönmesiyle 39 yaşındaki Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ın göğsüne bir el ateş etti.
Yaralı hayatını kaybetti
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli gözaltına alındı
7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.