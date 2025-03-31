Bartın'da kaza yapan araç devrildi: 5 yaralı

DHA

Bartın'ın Ulus ilçesinden yola çıkarak Abdipaşa istikametine seyreden hafif ticari araç sürücüsü Nail Korkut, Küllü köyü mevkiinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, Emirhan Arslan (25) idaresindeki 41 AAC 468 plakalı otomobil çarpıştı.

5 YARALI

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi.

Hafif ticari araçta bulunan Ş.K (15), Ş.K (14), S.K (40), A.S.A (14) ve G.A (42) hafif şekilde yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazadan yara almayan sürücüler ise jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.