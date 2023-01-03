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    Bartın'da kaza yapan otomobilden son anda kaçan vatandaş kamerada

    Bölgede, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bir vatandaşın üzerine gittiği anlar kameralara yansıdı.
    • 03.01.2023 - 18:01
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 18:09
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    Bartın'da kaza yapan otomobilden son anda kaçan vatandaş kamerada

    Bartın'da aşırı soğuk nedeni ile buzlanma meydana geldi.

    Dün sabah saatlerinde bölgede, buzlanmaya bağlı olarak kaza yaşandı.

    Gökhan Gökkaya kontrolündeki otomobil, seyir halinde ilerlediği buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

    2 polis yaralandı

    Ekipler kaza yerinde işlem yaparken Besim Coşkun idaresindeki başka bir araç da yine buzlanma nedeniyle kayarak ekip aracına arkadan çarptı.

    Kazada polis otosunda bulunan S.Ç. ve K.K. isimli polis memurları yaralandı.

    Bartın da kaza yapan otomobilden son anda kaçan vatandaş kamerada #1

    O anlar kameraya yansıdı

    Yaralı polisler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobillerden birinin kontrolden çıktığı kaza anı, araç içerisindeki kameraya yansıdı.

    Bartın'da kaza yapan otomobilden son anda kaçan vatandaş kamerada VİDEO

    Son anda kurtuldu

    İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde tünel çıkışında otomobilin buzlu yolda kontrolden çıkarak direğe çarptığı yer alırken, bir vatandaşın da üzerine gelen otomobilden son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.

    Bartın da kaza yapan otomobilden son anda kaçan vatandaş kamerada #2


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