Bölgede, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bir vatandaşın üzerine gittiği anlar kameralara yansıdı.

Bartın'da aşırı soğuk nedeni ile buzlanma meydana geldi.

Dün sabah saatlerinde bölgede, buzlanmaya bağlı olarak kaza yaşandı.

Gökhan Gökkaya kontrolündeki otomobil, seyir halinde ilerlediği buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

2 polis yaralandı

Ekipler kaza yerinde işlem yaparken Besim Coşkun idaresindeki başka bir araç da yine buzlanma nedeniyle kayarak ekip aracına arkadan çarptı.

Kazada polis otosunda bulunan S.Ç. ve K.K. isimli polis memurları yaralandı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaralı polisler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobillerden birinin kontrolden çıktığı kaza anı, araç içerisindeki kameraya yansıdı.

Bartın'da kaza yapan otomobilden son anda kaçan vatandaş kamerada VİDEO



Son anda kurtuldu

İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde tünel çıkışında otomobilin buzlu yolda kontrolden çıkarak direğe çarptığı yer alırken, bir vatandaşın da üzerine gelen otomobilden son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.