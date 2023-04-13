Bartın'da kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı Kurucaşile ilçesinde kendi evini ateş verip, 2 evin daha yanmasına neden olan 37 yaşındaki Mehmet Öztürk tutuklandı.

DHA Bartın'ın Kurucaşile ilçesi İlyasgeçidi köyünde yangın, 37 yaşındaki Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde başlayıp, yan tarafındaki Mehmet Canbakış ile Sedat Eğridağ'ın evlerine sıçradı. İtfaiyenin 5 saat süren çalışması ile yangın söndürüldü, evler kullanılamaz hale geldi. Jandarma, Mehmet Öztürk'ün kendi evini yaktığını, alevlerin diğer 2 eve sıçradığını tespit etti. Gözaltına alındı Öztürk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Evini yaktığını itiraf etti İfadesinde, olay sırasında aşırı alkollü olduğunu belirten Öztürk, kendi evini yaktığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, tutuklandı.