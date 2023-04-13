Bartın'da kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı
DHA

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi İlyasgeçidi köyünde yangın, 37 yaşındaki Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde başlayıp, yan tarafındaki Mehmet Canbakış ile Sedat Eğridağ'ın evlerine sıçradı.

İtfaiyenin 5 saat süren çalışması ile söndürüldü, evler kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, Mehmet Öztürk'ün kendi evini yaktığını, alevlerin diğer 2 eve sıçradığını tespit etti.

Gözaltına alındı

Öztürk, ekiplerince gözaltına alındı.

Evini yaktığını itiraf etti

İfadesinde, olay sırasında aşırı alkollü olduğunu belirten Öztürk, kendi evini yaktığını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, tutuklandı.

Bartın'da kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı
Bartın'da kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı