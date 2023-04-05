Bartın'da kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı Kurucaşile ilçesinde karnını doyurmak isteyen ayılar, arı kovanlarına saldırdı. Köylerdeki 50'den fazla kovan zarar görürken, 5 bine yakın arı öldü.

DHA

Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki arı kovanlarına ayılar saldırdı.

İlçeye bağlı Karaman, Aydoğmuş, İlyasgeçidi, Curunlu ve Kavaklı köylerindeki 10 arı üreticisinin arazilerinde bulunan kovanları önceki gün parçalandı.

50'den fazla kovan zarar gördü

Çevredeki izlerden ayı saldırısı olduğunu anladıklarını belirten üreticiler, 50'nin üzerinde kovanın zarar gördüğünü, 5 bine yakın arının öldüğünü söyledi.

Arı yetiştiricileri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, 5 köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış uykusundan uyanan ayıların karınlarını doyurmak için yiyecek arayışında olduğunu vatandaşların dikkatli ve daha duyarlı olmalarını istedi.