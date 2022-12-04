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    Bartın'da kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

    Bartın’da ayrı yaşadığı kocası tarafından canice öldürülen Vasfiye Çelikok, Kazpınarı köyünde toprağa verildi.
    • 04.12.2022 - 17:24
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    Bartın'da kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

    Bartın’da dün gece A.Ç. (30), ayrı yaşadığı eşi Vasfiye Çelikok’un (38) Hendekyanı Caddesi'ndeki evine gitti.

    Çıkan tartışmada gözü dönen koca, eşini 20 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.

    Katil, kardeşinin evinde yakalandı

    Boynundan ve yüzünden ağır şekilde yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince aranan A.Ç., Çaydüzü Mahallesi'nde kardeşine ait dairede yakalandı.

    Hayatını kaybeden Vasfiye Çelikok’un Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Kazpınarı köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

    Talihsiz kadının cansız bedeni toprağa verildi

    Kılınan cenaze namazı sonrasında talihsiz kadının cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

    İHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.Ç. ise cezaevine gönderildi. Kocası tarafından öldürülen Vasfiye Çelikok'un bir hafta önce komşularına "Hayatım tehlikede" dediği öğrenildi.

    Bartın da kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi #1

    Bartın da kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi #2

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