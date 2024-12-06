DHA
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hisar köyündeki ahşap evde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.
Evde bulunan Ali Eriş ve eşi son anda dışarı çıkarak, komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin 1 saatte kontrol alındığı yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiyenin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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