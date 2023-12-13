DHA
Son zamanlarda lise kavgaları sıkça gündem oluyor.
Bu kez görüntüler Bartın'dan.
Akşam saatlerinde lise öğrencisi oldukları öğrenilen 2 kız arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Sivil polisler müdahale etti
Birbirlerinin saçlarını çeken öğrencileri başka öğrenciler ayırmaya çalıştı.
Durumu gören sokaktaki sivil polisler ve vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı.
O anlar kamerada
Kavga sonrasında öğrenciler sokaktan ayrılırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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