DHA

Son zamanlarda lise kavgaları sıkça gündem oluyor.

Bu kez görüntüler Bartın'dan.

Akşam saatlerinde lise öğrencisi oldukları öğrenilen 2 kız arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sivil polisler müdahale etti

Birbirlerinin saçlarını çeken öğrencileri başka öğrenciler ayırmaya çalıştı.

Durumu gören sokaktaki sivil polisler ve vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı.

O anlar kamerada

Kavga sonrasında öğrenciler sokaktan ayrılırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)