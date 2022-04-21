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    Bartın'da, madenden dinamit çalan şahıslar yakalandı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 435 dinamitin çalınması üzerine başlatılan çalışmalarda, şüpheli olduğu belirlenen aralarında 1 maden işçisinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.
    • 21.04.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 16:51
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    Bartın'da, madenden dinamit çalan şahıslar yakalandı

    Bartın’da, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 435 dinamitin çalınması üzerinde ekipler harekete geçti.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın ve Amasra Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde çalışmalar başlattı.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; takibe alınan kişilerinde ev araçlarında yapılan aramalarda, üzerinde TTK ibaresi bulunan 431 dinamit, 31 el yapımı patlayıcı, 455 elektrikli kapsül, 16 kapsül, 8 elektrik kablosu, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca, 124 fişek ve dinamit yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    Bartın da, madenden dinamit çalan şahıslar yakalandı #1

    1’i madenci 8 kişi gözaltına alındı

    Dinamitlerin TTK'dan çalındığı belirlenirken, bir madenci ve balıkçıların da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

    Bartın'da, madenden dinamit çalan şahıslar yakalandı VİDEO

    Dinamitlerin balık avında kullanıldığı iddia edildi

    Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

    D.Y., B.K., A.Y. ve O.C. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dinamitleri balık avında kullandığı iddia edildi.

    Bartın da, madenden dinamit çalan şahıslar yakalandı #2

    Bartın da, madenden dinamit çalan şahıslar yakalandı #3

    Bartın da, madenden dinamit çalan şahıslar yakalandı #4

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    Bartın da, madenden dinamit çalan şahıslar yakalandı #6


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